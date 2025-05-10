Москва, 10 мая, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 9318 раз нарушили режим прекращения огня во время майского перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«Всего зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Российское Минобороны уточнило, что украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением РСЗО. Кроме того, ВФУ были осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 592 беспилотника, 605 ЗРК, 23 265 танков и других боевых бронированных машин, 1561 боевая машина РСЗО, 24 624 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 35 237 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы.