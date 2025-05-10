Москва, 10 мая, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Требованиям по соблюдению тишины граждане должны следовать не только в городских квартирах, но и на загородных и дачных участках. Об этом сообщили в Роскачестве.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Шумом обычно считаются крики, свист, пение, громкая музыка, звуки пиротехники, ремонтные работы, вой домашних питомцев, а также иные звуки, которые нарушают спокойствие соседей», — процитировало RT представителя ведомства.

При этом отмечается, что в каждом российском субъекте установлены собственные временные рамки для «часов тишины». Региональные власти вправе самостоятельно определять допустимые периоды, исходя из местной специфики.

Например, в Московской и Ленинградской областях запрещено шуметь в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00, а в будни — с 21:00 до 08:00. Нарушение этих правил грозит административной ответственностью: в Подмосковье штраф может достигать 3 тыс. рублей, в Ленобласти — до 2 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, обновленный и доработанный законопроект о тишине внесли в Госдуму в октябре 2023 года. Пока он в силу не вступил, нормы тишины и временные промежутки, когда шуметь нельзя, регулируют в региональном законодательстве, и в отдельных регионах они разнятся. В сопроводительных материалах авторы документа указали, что инициатива разработана для установления единых требований к физическим лицам и компаниям по вопросам соблюдения тишины и покоя жителей России.

Депутаты предложили установить для тишины период с 22:00 до 07:00 местного времени. Также предполагается, что проводить строительные и ремонтные работы возможно с 09:00 до 19:00 местного времени в будние дни с обязательным перерывом в период с 14:00 до 16:00 местного времени.

Отмечается, что нормы закона не будут применяться при работах для предотвращения правонарушений, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. Также они не коснутся, в частности, проведения массовых мероприятий в нерабочие праздничные дни, установленные законодательством РФ, и празднования Нового года с 22:00 местного времени 31 декабря до 04:00 местного времени 1 января.

9 мая россиянам напомнили о штрафах за распитие алкогольных напитков, нарушение режима тишины и правил пожарной безопасности во время пикника. Юрист Иван Соловьёв сообщил, что для отдыхающих в городе или на территории садоводств за нарушение режима тишины после определённого времени грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей — в зависимости от региона. Также запрещено разводить костры и устанавливать мангалы в парках, скверах, городских садах и на балконах без специально оборудованных мест для открытого огня.