Москва, 10 мая, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Подразделения российских войск за прошедшие сутки отразили 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом 10 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В ведомстве добавили, что ВС РФ нанесли удары по украинским подразделениям, не соблюдавшим режим прекращения огня.

«Подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку противника в районе населенного пункта Липовое Донецкой Народной Республики», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

В результате ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град» и артиллерийское орудие производства НАТО. Также российские силы уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Кракен» и склад боеприпасов украинской армии.

Еще восемь атак противника отразили подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ. Украинские военные атаковали позиции российских сил в районах Новооленовки, Ульяновки, Миролюбовки, Елизаветовки, Котляровки, Новосергеевки и Алексеевки Донецкой Народной Республики. ВСУ лишились свыше 130 бойцов, четырех боевых бронированных машин, девяти автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

В то же время подразделения Южной группировки российских войск отразили атаку украинских формирований в районе Валентиновки в ДНР. Потери ВСУ превысили 110 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Также уничтожен склад боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая украинские формирования предприняли четыре попытки прорыва через госграницу РФ в Курской и Белгородской областях, а также 15 атак, одну разведку боем в районах Новоегоровки Луганской Народной Республики, Липового, Редкодуба, Дзержинска, Романовки, Новооленовки, Миролюбовки, Ульяновки, Елизаветовки, Троицкого, Алексеевки, Новоалександровки и Веселого в ДНР.

Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня. На сегодня уже зафиксировано более 9,3 тыс. нарушений, в том числе четыре попытки прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях и 22 атаки. По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, ВСУ осуществили 6562 удара и сброса боеприпасов с дронов.

При этом российские войска в зоне СВО строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на занятых ранее рубежах и позициях.

28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы.