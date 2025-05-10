Москва, 10 мая, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за сутки уничтожили 86 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Валентин Капустин/РИА Новости

«За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, за время майского перемирия МО РФ зафиксировало 9318 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Уточняется, что по всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций войск ВС РФ, а также 46 с применением РСЗО. Кроме того, осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

Также украинскими вооруженными формированиями были предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка ЛНР, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 592 беспилотника, 605 ЗРК, 23 265 танков и других боевых бронированных машин, 1561 боевая машина РСЗО, 24 624 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 35 237 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая.

В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы. Днём 8 мая МО РФ отметило, что ВСУ не соблюдают перемирие — с начала суток украинская армия нарушила режим прекращения огня 488 раз, а еще спустя сутки в ведомстве заявили, что число нарушений режима перемирия со стороны ВСУ выросло до 5026.