Киев, 10 мая, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины выразило официальный демарш всем государствам, лидеры которых приехали в Москву на празднование юбилея 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Максим Блинов/Фотохост-агентство РИА Новости

«9 мая в МИД были приглашены ряд глав дипломатических представительств аккредитованных в Украине стран, старшие должностные лица которых присутствовали на военном параде в Москве. Дипломатам выдали демарш», — говорится в сообщении ведомства.

По словам первого замминистра Сергея Кислицы, Киев расценивает участие иностранных лидеров в торжествах на Красной площади как недружественный шаг.

Более того, в ведомстве посчитали, что их присутствие «не имеет ничего общего с увековечением памяти жертв и героев Второй мировой войны».

Как передавало ИА Регнум, в Россию на празднование 80-летия Победы приехали около 30 зарубежных лидеров. В их числе были президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро.

На высшем уровне были представлены Армения, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Конго, Монголия, Мьянма, Палестина, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия.