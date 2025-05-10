Москва, 10 мая, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Российские войска в зоне СВО строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на занятых ранее рубежах и позициях, заявили 10 мая в Минобороны РФ.

ВСУ продолжают нарушать объявленное Россией перемирие, с момента начала режима прекращения огня (00:00 8 мая) было зафиксировано более 9 тыс. его нарушений, в том числе четыре попытки прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях, 2669 обстрелов и 22 атаки, сказано в сообщении.

ВС РФ зеркально реагируют на нарушения режима перемирия со стороны ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления Зеленского — классическая угроза террориста международного масштаба.

В первые дни мая ВСУ резко увеличили число атак на РФ, в том числе на Московский регион. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что продолжающиеся атаки ВСУ на гражданские объекты свидетельствуют о террористической сущности киевского режима, нежелании и неготовности Киева к миру.

Днём 8 мая Минобороны РФ отметило, что ВСУ не соблюдают перемирие — с начало суток украинская армия нарушила режим прекращения огня 488 раз. Спустя сутки в военном ведомстве заявили, что число нарушений режима перемирия со стороны ВСУ выросло до 5026.

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