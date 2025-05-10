Москва, 10 мая, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Некоммерческие организации (НКО) Москвы объединяют тех, кто помогает городу в реализации социально значимых программ. Среди тех, кому НКО оказывают всестороннюю помощь, — ветераны Великой Отечественной войны, солдаты и офицеры российской армии, участвовавшие в военных операциях, бойцы, которые сейчас находятся на передовой, а также жители приграничных и новых регионов.

Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

«Поддержка бойцов и ветеранов приобретает особый смысл в преддверии юбилея Великой Победы, который мы отмечаем в этом году. Защита и служение Отечеству во все времена было и остается священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество», — отметила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Елена Драгунова.

Поддержать НКО могут пользователи благотворительного сервиса на портале mos.ru. На собранные средства он закупает и передает в зону СВО дополнительное оборудование и амуницию. Это новые радиостанции, стройматериалы для полевых медпунктов, тепловизоры и гуманитарная помощь.