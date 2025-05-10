Москва, 10 мая, 2025, 13:08 — ИА Регнум. В Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Переговоры двух лидеров пройдут в узком и широком составах. Ожидается, что по итогам встречи стороны примут совместную декларацию и подпишут несколько двусторонних документов.

То Лам прибыл в Россию 8 мая. 9 мая вьетнамский лидер принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров ― главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Республики Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Путин уже провел переговоры с многими из них, в частности с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и другими.