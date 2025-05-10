Санкт-Петербург, 10 мая, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Санкт-Петербург, где почтит память погибших в блокаду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Администрация Санкт‑Петербурга Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Санкт-Петербург

«Для нас честь принимать большого друга нашей страны в городе-герое Ленинграде. Мы глубоко признательны вам и всему венесуэльскому народу. По приглашению президента РФ Владимира Путина вы вместе с нами отметили священный праздник — 80-ю годовщину Великой Победы. В эти дни ваша страна проявила солидарность с Россией. 1 мая в Каракасе было поднято Знамя Победы. Это важный сигнал для всего мира, что подвиг советского народа невозможно стереть из памяти», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, приветствуя Мадуро в городе.

По его словам, у Петербурга и Венесуэлы большие перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики и гуманитарных контактов

В публикации указано, что 10 мая у Беглова запланирована встреча с Мадуро в Смольном. Также уточняется, что для главы и делегации Боливарианской Республики городом подготовлена обширная программа: экскурсия по зданию Смольного, посещение комнаты Владимира Ленина и его кабинета. Планируется также осмотр экспозиции патриотического объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ» и посещение Государственного Эрмитажа.

В завершении своего визита в город Мадуро также посетит Пискаревское мемориальное кладбище, где он почтит память погибших в блокаду.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая в Москве состоялась встреча Путина с Мадуро. Главы двух государств обсудили состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия и обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Помимо этого они подписали договор о стратегическом партнёрстве двух стран.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее рассказал, что вышеупомянутый документ нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего взаимодействия на доверительной и равноправной основе в ключевых сферах, предполагая продолжение интенсивного политического диалога, тесную координацию в ООН и на других международных площадках.