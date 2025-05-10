Киев, 10 мая, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Новый пакет санкций ЕС против России могут ввести в течение нескольких дней, заявил 10 мая президент Франции Эммануэль Макрон.

Lafargue Raphael/ABACA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

В ходе визита в Киев он потребовал от России согласиться на 30-дневное перемирие на Украине и отметил, что, если этого не произойдёт, могут быть введены новые санкции.

«Если говорить о прекращении огня на 30 дней, то [надо] начинать прямые переговоры Украина — Россия. Мы готовы помочь. Но если вы не соблюдаете прекращение огня, то будут дополнительные санкции», — сказал президент Франции.

С аналогичным заявлением выступил и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая в Киев вместе с Макроном и Мерцем прибыли премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Предполагается, что одной из тем для обсуждения станет инициатива о 30-дневном перемирии в зоне конфликта.

Еврокомиссия ранее одобрила предложение о таком перемирии. В Кремле отметили, что невозможно предметно обсуждать такую идею без учёта нюансов, а также без прекращения поставок оружия из западных стран на Украину в период перемирия.

28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы. В Минобороны РФ 9 мая сообщали, что ВСУ нарушили режим перемирия более 5 тыс. раз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы представителей ЕС о введении новых санкций, назвал эти угрозы «пустым делом». Он отметил, что Россия адаптировалась к санкциям и умеет минимизировать их последствия.

Путин указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.