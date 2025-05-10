Бразилиа, 10 мая, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Подстегивать конфликт на Украине безрассудно. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Россию для участия в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Москве заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Александр Щербак/ТАСС Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Глава государства отметил, что Европа и ее союзники вновь встают на военные рельсы.

«Бразилия считает, что безумно подстегивать этот конфликт. Вы знаете, Европа перевооружается, боясь войны, что безумно, Британия перевооружается, Япония перевооружается», ― указал бразильский лидер.

Лула да Силва добавил, что на оружие тратятся триллионы долларов, в то время когда миру нужно, чтобы эти средства шли на образование, здравоохранение и продовольствие для голодающих.

«Вот такой мир мы хотим построить», ― отметил президент Бразилии.

Он добавил, что обсуждал конфликт на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным «до, во время и после» визита в РФ. В ходе переговоров с российским лидером Лулу да Силва высказал готовность Бразилии вместе с Китаем и другими странами помочь переговорам России и Украины при соответствующем желании этих стран.

Лула да Силва заявил, что единственное, что интересует Бразилию, ― скорейшее возвращение к нормальным отношениям в мире.

Как передавало ИА Регнум, Лула да Силва отказался посетить Киев перед поездкой в Москву по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение киевского режима он проигнорировал.

Ранее бразильская газета Metrópoles, ссылаясь на дипломатические источники, написала о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский на протяжении полутора лет направлял письма бразильскому лидеру с просьбами о встрече, но не получил ответа из Бразилиа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 мая сообщил, что ряд стран Европейского союза, в частности Дания, Франция, Нидерланды и Италия, закупят оружие для Киева на €1 млрд. Он напомнил, что в тот же день ЕС официально объявил о намерении выделить за счет доходов от замороженных российских активов около 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости приостановить поставки киевскому режиму оружия, ежедневно поступающего из США и европейских стран. Временное прекращение огня не должно этим сопровождаться, указал представитель Кремля. В противном случае Киев будет иметь преимущество, продолжив тотальную мобилизацию и переброску новых войск в зону боевых действий.