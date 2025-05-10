Москва, 10 мая, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Решение о допуске хоккеистов из России на зимнюю Олимпиаду 2026 года в Италии будет принято в июне. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова главы международной федерации хоккея (МФХ, IIHF — International Ice Hockey Federation) Люк Тардиф.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«МОК находится в процессе смены руководителя. Но недавно у нас была с ними встреча, и я почти уверен, что мы получим четкие рекомендации от МОК в конце мая или начале июня», — сказал Тардиф.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее спортивный агент Андрей Митьков написал в соцсетях, что IIHF планирует допустить сборную России по хоккею к зимним Олимпийским играм в 2026 году. Агент добавил, что прецедент должен затронуть и женскую команду.

Как передавало ИА Регнум, чемпион Олимпийских игр и чешский экс-вратарь Доминик Гашек назвал огромной ошибкой возможный допуск российской сборной по хоккею до Олимпиады-2026. Он призвал не допустить этого исхода.

Ранее, 4 февраля, МВХ продлила отстранение сборной РФ от участия в соревнованиях под эгидой организации. Команда не сыграет на чемпионате мира 2026 года. При этом федерация заявила, что допуск российских хоккеистов до турниров якобы угрожает остальным участникам. Гашек заявил, что отсутствие России в мировом хоккее якобы спасёт много жизней, и выразил радость из-за продления отстранения российской команды.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобное решение политизированным и дискриминационным. Представитель МИД пожелала IIHF найти в себе мужество и признать, что попытки «отменить» российский спорт бьют по самой же федерации.