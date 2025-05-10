Москва, 10 мая, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Советский межпланетный аппарат «Космос-482», который был запущен в 1972 году для исследования Венеры, но не покинул околоземное пространство, прекратил свое существование. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

ТАСС/Борис Кавашкин

Аппарат сошел с орбиты под контролем средств автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях и затонул в Мировом океане.

«В соответствии с расчетами специалистов АО «ЦНИИмаш» (входит в «Роскосмос»), аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 мск в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты», — говорится в сообщении.

«Космос-482» — второй из аппаратов, отправленных к Венере весной 1972 года. С промежутком в четыре дня, 27 и 31 марта, СССР запустил две аналогичные по конструкции автоматические межпланетные станции. Первый аппарат, «Венера-8», успешно достиг планеты и провел на ее поверхности немногим более 50 минут. Станция успела передать на Землю данные об окружающей среде, в том числе о составе атмосферы и грунта, полностью выполнив свою задачу.

Второй аппарат, «Венера-72А», достиг околоземной орбиты после того, как первые три ступени ракеты-носителя «Молния-М» отработали в штатном режиме. Но из-за неисправности двигателя разгонного блока вывести станцию на межпланетную траекторию не удалось. Аппарат остался на высокой эллиптической орбите и начал постепенно приближаться к Земле. О неудачном запуске объявлено не было, и оставшийся вблизи планеты аппарат получил название «Космос-482».

Ранее Роскосмос проинформировал о коррекции орбиты Международной космической станции (МКС) с помощью корабля «Прогресс МС-30», чтобы предотвратить возможное столкновение с фрагментами космического мусора. 1 мая корабль включил двигатели, которые проработали почти 213 секунд. Этого импульса хватило для увеличения орбиты станции примерно на 540 м. Средняя высота орбиты достигла 418,74 км.