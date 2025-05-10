Рейкьявик, 10 мая, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Экс-защитник «Краснодара» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон заявил, что совершил ошибку, перейдя из российского футбольного клуба в лондонский «Фулхэм» в 2016 году. Об этом сообщает спортивное издание «Чемпионат».

Олег Бухарев/ТАСС Рагнар Сигурдссон

«Фулхэм» захотел видеть меня в своем составе, и это было интересно мне — моей мечтой всегда было играть в Англии. Но я понимаю, что перейти туда было не лучшим решением. Я не ценил то, что имел в «Краснодаре», а в Англии у меня не получилось. Неправильное решение», — сказал Сигурдссон.

В итоге 38-летний Сигурдссон отыграл в «Фулхэме» только один сезон, проведя 17 матчей и отметившись одним голом и одним ассистом.

Исландский защитник перешёл из «Краснодара» в английский «Фулхэм» в августе 2016 года. В августе 2017 года футболист ушёл в полугодовую аренду в казанский ФК «Рубин», а после в январе 2018 года на правах свободного агента подписал контракт с «Ростовом», в котором сыграл 49 матчей.

Однако в январе 2020 года Сигурдссон покинул команду. Как рассказали ИА Регнум в пресс-службе «жёлто-синих», контракт с исландским защитником был расторгнут «по обоюдному согласию сторон». Футболист завершил карьеру в 2021 году. Он отыграл 380 матчей.

В ноябре 2022 года Рагнар стал помощником главного тренера «Фрам Рейкьявик», а в июле 2023 года — исполняющим обязанности главного тренера после ухода предшественника Йона Торира Свейнссона.