Санкт-Петербург, 10 мая, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Судебные приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко из-за подозрений в незаконной перепланировке ее квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Annette Riedl/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко. Суд в Санкт-Петербурге обязал 53-летнюю народную артистку впустить в её квартиру на улице Союза Печатников работников коммунальных служб, которые должны будут проверить, есть ли в жилище Нетребко элементы незаконной перепланировки», — указано в публикации.

Уточняется, что администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга добивалась такого решения около двух лет. Теперь за неявку в суд Нетребко будет обязана выплачивать неустойку в размере ₽20 тыс. в месяц.

В феврале 2024 года Нетребко сообщила, что уже порядка 20 лет проживает в Европе и не собирается возвращаться в Россию. Также она заявила в соцсетях, что никогда не получала поддержки от правительства РФ и не имеет отношений с какими-либо российскими политическими силами.

По вопросу спецоперации на Украине артистка четко не высказывалась. Она также не выразила соболезнований в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», несмотря на то, что ее подписчики спрашивали об отношении к трагедии.