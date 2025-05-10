Москва, 10 мая, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Россия не занимается терроризмом, а потому не будет наносить удар по лидерам ЕС в Киеве, заявил 10 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

В своём Telegram-канале он напомнил о заявлениях главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина «не может гарантировать» безопасность лидеров иностранных государств, которые приедут на парад Победы в Москву.

«Что будет делать [Зеленский], если получит сообщение о том, что наша страна не может больше «гарантировать безопасность пребывания» европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев?» — написал Медведев.

Но таких ударов не будет, потому что российская армия, в отличие от киевского режима, не занимается терроризмом, добавил зампред Совета безопасности.

10 мая в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Предполагается, что одной из тем для обсуждения станет инициатива о 30-дневном перемирии в зоне конфликта.

Еврокомиссия ранее одобрила предложение о таком перемирии. В Кремле отметили, что невозможно предметно обсуждать такую идею без учёта нюансов, а также без прекращения поставок оружия из западных стран на Украину в период перемирия.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления Зеленского — классическая угроза террориста. Медведев заявил, что если ВСУ 9 мая попытаются атаковать парад Победы, то 10 мая в Киеве может и не наступить. В Минобороны РФ 9 мая сообщали, что ВСУ нарушили режим перемирия более 5 тыс. раз.