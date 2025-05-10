Москва, 10 мая, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Проходящую в Киеве встречу так называемой «коалиции желающих» стоит воспринимать максимально серьёзно, отметил в разговоре с ИА Регнум политолог Андрей Суздальцев. По его мнению, сейчас Европа и США ведут речь вовсе не о перемирии, хотя используют этот термин, а о фактическом ультиматуме для России. И Москве стоит готовить жёсткий ответ.

Ludovic Marin/AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон, глава киевского режима Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве

Президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск прибыли в украинскую столицу на встречу «коалиции желающих» 10 мая. В их планах — обсуждение с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможности 30-дневного перемирия между Украиной и Россией. По данным местных СМИ, уже через несколько дней после дискуссии предложение может быть озвучено официально.

«Это вовсе не мертворождённая инициатива, а серьёзный шаг, и к нему надо отнестись с большим вниманием. Запад в принципе одобрил позицию, выдвинутую Зеленским, которая на деле означает остановку российского наступления. То есть, повторю, это не перемирие, а именно попытка во что бы то ни стало помешать продвижению Вооружённых сил РФ на запад. По сути — ультиматум, без каких-либо условия для себя [Запада и Украины]. Просто они хотят, чтобы мы встали, прекратили огонь, а нас будут расстреливать. Потому как, естественно, никому не удастся донести, что именно ВСУ нарушают перемирие», — подчеркнул Суздальцев.

По мнению собеседника агентства, ультиматум, безусловно, согласован непосредственно тремя сторонами — США, Европой и киевским режимом. И на отсутствие американского президента Дональда Трампа в украинской столице 10 мая не стоит обращать внимание, позиция консолидированная.

«Для Европы это идеальный вариант, для нас же фактически означает капитуляцию. Поэтому со стороны России необходим, скажем так, обескураживающий ответ. Либо же, если говорить о риторике, то как эксперт я бы предложил, например, потребовать от Запада и Киева в одностороннем порядке объявить настоящее перемирие. Показать пример, как они того требуют от нас. Но мы-то уже объявляли о прекращении огня и соблюдали свои обязательства. Другие наши требования: о прекращении поставок оружия, о введении системы контроля за ситуацией на Украине и т.д., — всё это выполнено точно не будет», — уверен политолог.

В целом же, резюмировал Суздальцев, Россия опять столкнулась с привычными уловками Запада, пусть и прикрытыми миротворческой риторикой Трампа. Поэтому позиция Москвы должна быть недвусмысленной, понятной и жёсткой.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее отметил: предметное обсуждение идеи о 30-дневном перемирии невозможно без учёта множества нюансов. Комментируя заявление Мерца о возможности прекращения огня, российский спикер рекомендовал обратиться за деталями к самому канцлеру ФРГ. Россия же со своей стороны в этом году объявляла уже два перемирия: на Пасху и в связи с празднованием Дня Победы. Срок второго истекает в ночь с 10 на 11 мая. И в апреле, и в этом месяце ВСУ не прекращали боевые действия, несмотря на российские инициативы.