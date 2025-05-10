Варшава, 10 мая, 2025, 12:26 — ИА Регнум. В Варшаве 9 мая проукраинские активисты устроили провокацию у монумента советским солдатам, куда для традиционного возложения цветов прибыл российский посол Сергей Андреев. Собравшиеся в мегафон по-польски выкрикивали оскорбительные фразы, призывая дипломата возвращаться домой.

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency

Когда посол с группой работников диппредставительства в сопровождении полиции направился к мемориалу, на площади активисты с украинскими флагами изображали раненых и погибших, лежали, укрытые простынями, облитыми красной краской, и держали «окровавленные» детские игрушки. Как рассказали ИА Регнум очевидцы, началась толчея, и кто-то из толпы выкрикнул: «Полиция». Между двумя группами людей завязалась перепалка, но до драки не дошло. Сотрудники правопорядка в происходящее не вмешивались.

ИА Регнум

«Посол возлагает цветы, окружён плотной толпой. Вокруг всё кипит. Поляки взбешены пассивностью полиции, кричат в мегафон. А мне кажется, полиция могла вмешаться <…> но проявила сдержанность», ― рассказал один из очевидцев.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая 2022 года посол России в Варшаве Сергей Андреев посетил кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. На него напали и облили красной краской. Власти Польши ограничились выражением сожалений.

МИД России в свою очередь выразил решительный протест властям Польши и потребовал в тот же день обеспечить проведение сорванной церемонии. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстоятельств нападения, установить причастных и принять меры к привлечению их к уголовной ответственности.

В текущем году власти Польши отказали России в приглашении на мероприятия в честь 80-летия освобождения фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Экс-кандидат в президенты ФРГ, профессор экономики Университета прикладных наук Макс Отте назвал такое решение Варшавы позором. Он напомнил, что Освенцим освободила Красная армия, а основную тяжесть Второй мировой войны вынесла на себе именно Россия.

Андреев тогда сообщил, что российские дипломаты не будут принимать участие в мероприятии в Освенциме, но отметят этот день в своём кругу.