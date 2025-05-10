Москва, 10 мая, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провёл встречу с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов

«Я очень рад нашей с вами встрече. Вы вчера очень точно сказали, что мы все дети одной семьи, которая называется советский народ. И эта семья перебила хребет фашизму», — сказал Белоусов.

В свою очередь Бекболотов отметил, что «наши деды рука об руку, плечом к плечу добывали великую Победу великой страны, великого народа».

В ходе встречи главы военных ведомств двух стран обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая Белоусов впервые принял торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Лидеры иностранных государств присутствовали на трибуне для почетных гостей вместе с ветеранами и президентом РФ Владимиром Путиным.

В Испании отметили, что присутствие многих зарубежных лидеров на параде Победы в Москве показало миру, что Путин не одинок.