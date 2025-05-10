Москва, 10 мая, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пустым делом попытки европейских стран пугать Россию новыми санкциями.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее собравшиеся в Киеве члены «коалиции желающих» пригрозили России новыми санкциями, если она не согласится на 30-дневное перемирие в зоне украинского конфликта.

«Мы же с вами уже привыкли к санкциям, мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия», — ответил спикер Кремля на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

По словам Пескова, запугивание России санкциями является «пустым делом».

Как передавало ИА Регнум, ранее Европейский союз одобрил предложение о 30-дневном перемирии на Украине с целью содействия мирным переговорам. В соответствующем заявлении глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас указала, что европейцы привержены построению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине и приветствуют любые усилия по урегулированию конфликта.

Без учёта нюансов невозможно предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной, подчеркнули в Кремле. Предметная инициатива о прекращении огня исходила от Вашингтона, а не от Киева, и была поддержана как таковая российским президентом Владимиром Путиным, но с оговоркой, подчеркнул Песков.

Путин также неоднократно заявлял, что все антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, но принесли обратный результат. Так, выступая 21 февраля на Форуме будущих технологий, глава государства заявил о важной стимулирующей роли западных санкций для развития российской экономики. По его словам, отечественные компании стали чаще обращаться к своим учёным и получать помощь.