Москва, 10 мая, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Прибытие руководителей десятков стран на празднование Дня Победы в Москве вызвало раздражение в Европе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Григорий Сысоев/Фотохост-агентство РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

Именно участием зарубежных лидеров в торжествах представитель Кремля объяснил очередные угрозы о введении санкций и антироссийские заявления, прозвучавшие в ряде европейских стран.

«Безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая. Европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы, вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма», — сказал Песков на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

По его словам, европейцам не дает покоя именно та идеология, которую разделяют государства, чьи лидеры находились на Красной площади.

Как сообщало ИА Регнум, в Россию на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехали около 30 зарубежных лидеров. В их числе были президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро. На высшем уровне были представлены Армения, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Конго, Монголия, Мьянма, Палестина, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия.

Зарубежные гости наблюдали за торжественным парадом на Красной площади. В нем приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Среди них ― около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.