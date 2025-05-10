Москва, 10 мая, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Внук де Голля Пьер заявил, что его дед приехал бы в Москву на парад Победы 9 маяБывший президент Франции Шарль де Голль приехал бы в Москву на парад Победы, заявил его внук и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в беседе с «РИА Новости».

Пелагия Тихонова/РИА Новости Пьер де Голль

По его словам, в годы Второй Мировой войны де Голль создал эскадрилью «Нормандия — Неман», чтобы его французское подразделение бок о бок с русскими братьями билось против нацистских захватчиков.

«Я могу с уверенностью сказать, что он был бы здесь, и я очень счастлив представлять Францию», — подчеркнул Пьер де Голль.

Внук де Голля отметил, что его дед дважды бывал в Сталинграде (с 1961 года — Волгоград), где произошел перелом во Второй Мировой войне, поскольку восхищался патриотизмом и боевым духом советских солдат. Пьер добавил, что сам посещал город, где произошла Сталинградская битва, трижды.

Осенью 2024 года Пьер де Голль рассказал о намерении переехать в Россию. Высказываясь о руководстве России, он, в частности, назвал бесспорным успехом президента Владимира Путина саммит стран БРИКС в Казани, куда были приглашены лидеры 36 государств.

Шарль де Голль (1890–1970), президент Франции в 1958–1969 годах, во время войны стал символом французского сопротивления. С 1940 по 1944 год он был председателем движения «Сражающаяся Франция», а в 1944–1946 годах возглавлял временное правительство страны.

Французский авиаполк «Нормандия — Неман» сражался на фронте против нацистских захватчиков с 1943 по 1945 год. За это время он участвовал в Курской битве, Смоленской наступательной операции «Суворов», Белорусской наступательной операции «Багратион», а также в боях по разгрому немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии. 96 летчиков, которые проходили службу в полку, были награждены советскими боевыми орденами, а ещё четверо удостоены звания Героя Советского Союза.