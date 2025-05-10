Лосино-Петровский, Московская область, 10 мая, 2025, 11:31 — ИА Регнум. В Московской области в подъезде одного из жилых домов произошел взрыв гранаты, погибли два человека. Об этом 10 мая сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Александр Мельников/РИА Новости

Уточняется, что инцидент произошел во время семейных посиделок в городе Лосино-Петровском. В компании отдыхали двое мужчин с супругами.

Когда женщины ушли в магазин, мужчины вышли в подъезд. Хозяин квартиры взял с собой гранату. Затем раздался взрыв. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сдетонировало ночью в здании в проезде Горького.

В результате оба мужчины погибли на месте. Их жен спасло то, что они не успели подняться на этаж. У 40-летней Светланы разорвало барабанную перепонку. Также медики диагностировали у нее сотрясение мозга, а у 32-летней Инны случилась истерика и шок.

Из дома эвакуировали 25 взрослых и десять детей. Следователям предстоит выяснит, откуда погибший взял боеприпас.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе мужчина взорвал страйкбольное пиротехническое изделие, а потом скрылся. Обошлось без пострадавших. Правоохранители оперативно задержали виновника, который, по их словам, «был не в себе». Им оказался 22-летний боец поп-ММА Алим Орков. Ему предъявили обвинения по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.

В апреле в хуторе Калач в Воронежской области во дворе частного дома взорвался боеприпас. Погибли два человека. Также в результате инцидента ранения получили четыре человека, в том числе ребёнок.