Махачкала, 10 мая, 2025, 11:39 — ИА Регнум. Ликвидировавший террориста при вооруженном нападении на правоохранителей в Дагестане полицейский Мурад Магомедов готовится к операции на ноге. Об этом сообщила ИА Регнум его тетя Земфира.

Фото из личного архива

5 мая 2025 года террористы, вооруженные автоматами, напали на сотрудников ДПС в Махачкале, когда правоохранители пытались остановить машину. В результате перестрелки погибли двое правоохранителей. Один нападавший был ликвидирован, другой был ранен и доставлен в больницу. Одним из героев, давших отпор террористам, оказался 26-летний Магомедов. Он получил огнестрельное ранение в ногу, а также множественные ножевые ранения.

«Вот и наш герой потихоньку нас радует, уже разговаривает, хоть и тяжело!» — рассказала родственница пострадавшего.

Фото из личного архива Мурад с сослуживцами

По ее словам, операцию на ноге планировали провести ранее, однако из-за воспаления ее пришлось на время отложить.

Женщина также сообщила, что Магомедов часто плачет по погибшим друзьям, которых он потерял в ходе нападения террористов.

Она предоставила видео из больницы, на кадрах которого ослабленный полицейский лежит на больничной койке. На его теле также видны другие раны, в частности на запястье и на лбу.

Ранее сослуживцы и родственники Магомедова также рассказали ИА Регнум, что полицейский не впервые совершает героические поступки. Так, он спасал людей и был ранен во время нападения боевиков на храмы и синагоги в 2024 году, а также помогал пострадавшим после взрыва АЗС в 2023 году.