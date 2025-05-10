Нью-Дели, 10 мая, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Пакистан перебрасывает войска к границе с Индией. Об этом 10 мая в ходе брифинга МИД и армии Индии заявила командир авиакрыла ВВС страны полковник Виомика Сингх.

Global Look Press/Ahmad Kamal/XinHua

Передвижение пакистанских сил зафиксировали индийские военные.

«Армия Пакистана продолжает перебрасывать свои войска в передовые районы», ― процитировала индийская газета The Times of India Сингх.

По ее словам, это указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации ситуации. Представитель индийских ВВС отметила, что Вооруженные силы Индии по-прежнему находятся в высокой степени боевой готовности. При этом подтверждают свою приверженность деэскалации, если Вооруженные силы Пакистана также последуют этому.

Как передавало ИА Регнум, обострение конфликта Индии и Пакистана началось с 22 апреля после нападения террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли не менее 27 человек. Злоумышленникам удалось скрыться.

6 мая Индия также начала военную операцию «Синдур» против террористической инфраструктуры на территории Пакистана. В Исламабаде в то же время заявили, что удары были нанесены по гражданским объектам.

8 мая на границе Индии и Пакистана прошёл воздушный бой с участием 125 истребителей, который стал одним из крупнейших и самых продолжительных в новейшей истории авиации. Он длился больше часа. За это время было сбито пять индийских самолётов.

В ночь на 9 мая индийская армия отразила атаки пакистанских дронов и других средств поражения в приграничных районах. В тот же день индийские ВМС в рамках «операции возмездия» ударили по многочисленным целям на территории Пакистана в Аравийском море.

В ночь на 10 мая Индия нанесла ракетные удары по трём пакистанским авиабазам. В ответ на это пакистанская армия начала крупномасштабную военную операцию против Индии. На начальном этапе операции было уничтожено хранилище ракет «БраМос», расположенное в Беасе.

В министерстве обороны Индии заявили, что Пакистан в ночь на 10 мая нанес удары с помощью множества дронов по жилым районам штата Джамму и Кашмир, чем подверг опасности гражданское население и религиозные объекты. По данным полиции Индии, в городе Джамму при атаке со стороны Пакистана погибли пять человек, в их числе высокопоставленный чиновник. Еще несколько человек получили ранения.