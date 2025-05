Лондон, 10 мая, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Суд в Великобритании признал двух мужчин виновными в спиле одного из самых известных деревьев в стране, 150-летнего платана Робин Гуда. Об этом сообщил телеканал Sky News.

CPS

«Двум мужчинам грозят длительные тюремные сроки после того, как они были признаны виновными в спиле знаменитого платана Робин Гуда, который простоял более 150 лет», — указано в публикации.

Уточняется, что 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс, жившие в 48 км от места происшествия, в сентябре 2023 года во время сильного шторма за несколько минут спилили это знаменитое дерево и оставили его там же. Платан находился в национальном парке Нортумберленд на северо-востоке Англии. Мотивы преступников неизвестны, свою вину мужчины не признали.

Более того, в результате падения этого могучего платана повреждения получил близлежащий вал Адриана — построенное римлянами оборонительное сооружение, включённое в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По данным издания, общий нанесенный ущерб составил около 630 тыс. фунтов стерлингов (почти ₽70 млн). Помимо огромного штрафа, за совершенное преступление мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Платан Сикамор-Гэп получил широкую известность после выхода в 1991 году фильма «Робин Гуд: Принц воров». Возле этого дерева происходит встреча главного героя с антагонистом Гаем Гисборном. Кроме того, платан стал «героем» видеоклипа канадского музыканта Брайана Адамса, написавшего главную композицию саундтрека к фильму. Сингл «(Everything I Do) I Do It for You» получил премию «Оскар» как лучшая музыка к фильму.

В октябре 2023 года о произошедшем писало британское издание Time. Оно тогда сообщило, что комиссия по историческим зданиям и памятникам Великобритании, занимающаяся сохранением исторического наследия в стране, направила к месту падения самого известного в Великобритании дерева лучшего в Королевстве специалиста для оценки ущерба. Предварительная проверка выявила незначительные повреждения стены вала Адриана, на реставрацию которых в дальнейшем потребовалось около 10 тыс. фунтов (1,1 млн рублей).