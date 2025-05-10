Чита, 10 мая, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Международный аэропорт Кадала в Чите временно приостановил работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Он уточнил, что воздушная гавань с 09:10 мск не принимает и не отправляет рейсы из-за пылающей сухой травы. Ландшафтный пожар возник за пределами аэродрома, но подобрался к летному полю, его необходимо потушить.

«Ситуация контролируема. Угрозы безопасности полетов, самому аэропорту нет», — написал Кореняко.

Ранее управление МЧС по Забайкальскому краю проинформировало в Telegram-канале, что за сутки 9 мая в регионе ликвидировали 20 ландшафтных пожаров на общей площади свыше 1003 га. В частности, природный пожар потушили на площади 600 га в окрестностях города Краснокаменска.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля в Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера в связи с лесными пожарами. На тот момент в регионе действовали 45 лесных пожаров на площади 192 тыс. га, один пожар на площади 500 га был локализован. МЧС нарастило группировку пожарных в Забайкалье. 27 апреля в регион для помощи в тушении прибыли самолеты Ил-76.