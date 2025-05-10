Вашингтон, 10 мая, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты возобновили экспорт косметики в Россию начиная с февраля 2025 года. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы.

AP/TASS/Bebeto Matthews

Согласно данным, поставки возобновились в феврале, вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа. В первый месяц они составили всего $15,8 тыс., однако уже в следующем месяце достигли $504 тыс. Это стало максимальным значением за последние три года.

При этом большую часть поставок составили румяна ($493 тыс.), а оставшуюся часть — лак и уход для ногтей. До этого последняя небольшая партия косметики из США была отгружена в Россию в октябре 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона ведёт непубличные переговоры о возможном возвращении зарубежного бизнеса в страну и ряд компаний сможет возобновить работу в России после определённых согласований, однако, по словам российского лидера, преимущество будет на стороне отечественных производителей.

В частности, возможность возвращения на российский рынок изучают Hyundai Motor, LG и Samsung. Ранее The Korea Times писала, что южнокорейский бизнес воспринимает РФ как «важный рынок для диверсификации деловых интересов», особенно на фоне таможенного давления со стороны Вашингтона.

Также в конце марта в Россию вернулся первый западный бренд — итальянская компания Ariston, производящая системы отопления. Путин подписал указ, согласно которому ООО «Аристон Термо Рус», являющееся российской «дочкой» итальянского холдинга, вернулось во владение и полное управление материнской компании.