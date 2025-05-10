Анкара, 10 мая, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали в провинции Хатай преступника, разыскиваемого за международный терроризм. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Он уточнил, что запрос на его арест направила Россия.

«Задержан объявленный в розыск Россией по красному уведомлению Интерпола за преступление по статье «Международный терроризм»,― написал глава ведомства в соцсети X.

Министр также сообщил, что спецслужбы страны в Анталье задержали еще одного преступника, объявленного в розыск Грузией по так называемому зеленому уведомлению. Ерликая уточнил, что «вор в законе» промышлял в основном в России.

Красное уведомление Интерпола означает международный розыск. А зеленое уведомление предупреждает о потенциально общественно опасных людях, которые уже совершали преступления и могут повторить их в других странах.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая в турецкой Анталье по запросу России задержали экс-управляющего ингушским филиалом Социального фонда России Ислама Сейнароева. Российскими правоохранителями он обвиняется в хищении 2 млрд рублей. Следствие считает, что подозреваемый действовал вместе с бывшим директором управления федеральной почтовой связи Ингушетии Магомед-Баширом Калиматовым.

По информации телеканала RTVI, Сейнароев приобрел на территории Турции несколько вилл, которые сдавал в аренду, а также занимался оптовыми поставками клубники и бананов. При задержании экс-чиновник не оказал какого-либо сопротивления. В настоящее время его готовят к экстрадиции в Россию.

30 апреля пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что из Индонезии депортируют обвиняемого в хищении и легализации 318 млн рублей гражданина РФ Алексея Федорова. Его задержали в апреле 2024 года за нарушение миграционного законодательства. По данным следствия, с мая 2011 по декабрь 2019 года он под видом оплаты работ, включая благоустройство территорий СНП «Северная Жемчужина», похитил свыше 318 млн рублей.