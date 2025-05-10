Киев, 10 мая, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу «коалиции желающих». Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

«В Киев для встречи так называемой «коалиции желающих» прибыли президент Франции Макрон, премьеры Польши и Великобритании Туск и Стармер, а также канцлер Германии Мерц», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в Киеве у них запланирована встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Одной из тем обсуждения может стать инициатива о 30-дневном перемирии в зоне конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее Европейский союз одобрил предложение о 30-дневном перемирии на Украине с целью содействия мирным переговорам. В соответствующем заявлении глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас указала, что европейцы привержены построению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине и приветствуют любые усилия по урегулированию конфликта.

Без учёта нюансов невозможно предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной, подчеркнули в Кремле. Предметная инициатива о прекращении огня исходила от Вашингтона, а не от Киева, и была поддержана как таковая российским президентом Владимиром Путиным, но с оговоркой, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.