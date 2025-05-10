Краснодар, 10 мая, 2025, 10:29 — ИА Регнум. При выборе вин в магазине следует обращать особое внимание на контрэтикетки на обратной стороне бутылки. Об этом предупредил россиян главный винодел краснодарской винодельни «Юбилейная» Антон Катаржин.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки. На них вся необходимая информация: что за продукт, из каких сортов винограда произведен, на каких винодельнях изготовлен», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, вино требует к себе уважительного отношения, поэтому и покупателям следует разбираться в сортах винограда, винодельнях и прочих факторах, влияющих на вкусовые качества напитка.

«Его следует изучать — очень интересно разбираться в сортах винограда, знакомиться с терруарами, знать, чем стиль одной винодельни отличается от другой», — добавил эксперт.

Катаржин также уточнил, что в России в настоящее время действует около 250 виноделен, расположенных в Краснодарском крае, Крыму, Дагестане и на Кубани.

5 мая журнал The Economist сообщил, что в мире снижается потребление алкоголя. В богатых странах многие представители поколения Z, родившиеся после конца 1990-х годов, полностью избегают употребления спиртных напитков. По данным издания, в прошлом году в США 30% людей в возрасте от 20 лет вовсе не употребляли алкоголь.

Однако, по мнению издания, полный отказ людей от употребления алкоголя может иметь свои негативные стороны. Например, в статье отмечено его важное значение для ресторанной индустрии и социума в целом, а также для творчества.