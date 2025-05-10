Пхеньян, 10 мая, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Корейская Народная Демократическая Республика окажет России помощь в случае, если западные приспешники решат напасть на страну. Об этом во время посещения посольства РФ в Пхеньяне 9 мая заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

РИА Новости/Илья Питалев

Он заверил, что без раздумий отдаст приказ использовать вооруженные силы республики для оказания помощи братской стране.

«Если мы оставляем без внимания откровенные военные действия украинских марионеток на территории ядерной державы, то, по всей вероятности, они могут без боязни отважиться на более безрассудные действия. В таком случае с них может взять пример и армия Сеула ― первейшего приспешника США», ― привело слова главы КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он также добавил, что это безрассудство будет распространяться как очень заразный вирус, поэтому такие опасные ошибки необходимо исправлять.

«Если прислужники США и Запада с дешевым бракованным оружием не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на наше братское государство — РФ и опять совершат атаку, то я с удовольствием <…> без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов», ― отметил Ким Чен Ын.

Как передавало ИА Регнум, военные КНДР внесли вклад в успех операции по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР и военнослужащих Корейской народной армии за помощь в разгроме противника. Он подчеркнул, что участие КНДР в освобождении российской территории соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.

Ким Чен Ын в свою очередь назвал священной миссией участие страны в освобождении курского приграничья от украинских захватчиков, а участвовавших в этом корейских бойцов — героями. Они боролись за справедливость, подчеркнул глава государства.

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль 9 мая заявил, что КНДР продолжит помогать ВС РФ защищать суверенитет и территориальную целостность России. По его словам, нынешние отношения Москвы и Пхеньяна при особом внимании лидеров двух государств активно развиваются. Министр обороны также указал, что победа в Великой Отечественной войне не только защитила достоинство страны, спасла человечество от гибели, но и стала большим вкладом в установлении атмосферы мира и свободы на планете.