Москва, 10 мая, 2025, 09:53 — ИА Регнум. Нижнекамский аэропорт в Татарстане приостановил работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — отметил Кореняко.

Он уточнил, что ограничения в аэропорту Бегишево введены в 09:27 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая аэропорт в Нижнекамске также приостанавливал прием и отправку рейсов, ограничения действовали с 07:50 до 14:00 мск. Кроме того, накануне Росавиация приостанавливала работу аэропортов в Саратове и Бугульме.