Москва, 10 мая, 2025, 09:33 — ИА Регнум. Российские военные изучают ситуацию с атаками Украины в дни майского перемирия. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Telegram/Zelenskiy / Official

По его словам, удар украинского беспилотника по зданию правительства Белгородской области в День Победы, в результате которого пострадал заместитель губернатора, показывает, как относится к перемирию киевский режим.

«Наши военные анализируют ситуацию», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, последует ли адекватный ответ со стороны России в случае нарушения Киевом режима прекращения огня.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 мая украинский беспилотник атаковал здание областного правительства в Белгороде. Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале кадры с упавшими обломками дрона, а позже сообщил о двух пострадавших. Это замгубернатора Александр Лоренц, который получил контузию и сотрясение мозга, и сотрудник Росгвардии, раненный осколком в бедро.

Беспилотный налет на Белгород был совершен в период действия трехдневного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Оно вступило в силу с наступлением суток 8 мая по московскому времени и продлится до начала суток 11 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии, а также выступил с угрозами в адрес России.

Российские войска строго соблюдают перемирие, следуя приказу Путина. При этом Минобороны РФ по состоянию на 9 мая зафиксировало 5026 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. В частности, ВСУ 1455 раз обстреляли позиции ВС РФ из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 23 — с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинские войска осуществили 3502 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.