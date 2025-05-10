Москва, 10 мая, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в центре Вены включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Максим Блинов/Фотохост-агентство РИА Новости Мария Захарова

На кадрах, которые дипломат опубликовала в Telegram-канале, видны десятки людей, собравшиеся возле памятника Марии Терезии в центре австрийской столицы. В руках они держали флаги СССР и портреты участников Великой Отечественной войны.

«Центр Вены. Включили записи «Верните память» в исполнении Елены Север», ― написала Захарова в комментарии под видео.

Как передавало ИА Регнум, ранее Захарова рассказала, что мелодию своей песни она сама напела на диктофон. По ее словам, к созданию песни «Верните память» ее подтолкнула трагедия с российским самолетом в Сирии, сбитым ВВС Турции в ноябре 2015 года. Дипломат посвятила композицию не только героям, павшим в Великой Отечественной войне, но и тем, кто сражался за мир в Сирии.

Песню «Верните память» исполнили на церемонии открытия Московского кинофестиваля в 2017 году, которое совпало с днем начала Великой Отечественной войны ― 22 июня.

7 июля 2024 года песню на стихи Захаровой исполнили перед началом матча легенд сборных России и Белоруссии по футболу в Минске. Композиция прозвучала в честь славной истории РФ и Белоруссии, в честь годовщины освобождения Минска от нацистов в 1944 году.