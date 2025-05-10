США, 10 мая, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Концерт группы Metallica в американском штате Вирджиния сопровождался небольшим землетрясением, сообщил телеканал Fox.

Global Look Press/Europa Press/Keystone Press Agency

Отмечается, что долгожданное выступление музыкального коллектива стало не просто концертом, а сейсмическим событием. Шоу прошло на стадионе Lane Stadium при Технологическом университете Вирджинии.

«Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки», — говорится в сообщении.

Директор обсерватории уточнил, что колебание грунта зафиксировал сейсмограф, находящийся примерно в 1,6 км от стадиона. Концерт собрал около 60 тыс. зрителей, максимальная сейсмическая активность была зарегистрирована во время исполнения песни Enter Sandman.