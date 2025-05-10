Берлин, 10 мая, 2025, 08:47 — ИА Регнум. Популярный немецкий рэпер иранского происхождения Xatar (настоящее имя — Дживар Хаджаби) умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщило издание Far Out.

Global Look Press

Отмечается, что музыканта нашли мертвым. Обстоятельства его смерти устанавливаются.

По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти не было, но полиция не исключила, что к произошедшему причастны третьи лица. Выводы будут сделаны по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Хаджаби родился в 1981 году в Иране, но вырос в Германии. Первый музыкальный альбом он записал в 2008 году, а позже основал собственный лейбл.

Рэпер не раз имел проблемы с законом. В частности, фигурировал в деле об ограблении автомобиля с золотом и драгоценностями стоимостью 1,8 млн евро, которые так и не были найдены.