Москва, 10 мая, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Пока в Москве проходил парад в честь 80-летия Победы, во Львове представители западных стран тоже устроили мероприятие, но оно было похоже на «сборище» на «контрасте». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Mykola Tys/AP/TASS

«Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», ― написала дипломат в Telegram-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства опубликовала видео с торжественного парада на Красной площади, а также снимки, сделанные в российской столице и в городе на Украине. Кадры она подписала «Москва, парад Победы» и «Львов, сборище». Захарова добавила, что представители стран Запада «работают креативно, на контрасте».

Ранее дипломат заявляла, что в Москву на торжества в честь Победы приехали люди со всего мира, начиная от глав государств, ветеранов, завершая волонтерами, а во Львове собрались главы МИД стран Европейского союза, и они были в трауре.

«Кто в кроссовках, кто в каких-то тряпицах, кто как пытался изобразить хоть что-то. Но кроме перекошенных морд, искривленных рож, не получилось ничего», ― процитировала KP.RU представителя МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, в Москве на Красной площади 9 мая состоялся торжественный военный парад, приуроченный к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Среди них ― около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

Также в Россию на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Кроме того, участие в торжествах приняли лидеры Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Журналисты американской газеты Washington Post отметили, что присутствие лидеров иностранных держав на параде Победы в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало провалом для Запада и демонстрацией триумфа российского руководства.

В то же время во Львове проходила неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. На ней присутствовали главы МИД из 20 стран объединения.