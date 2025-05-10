Бывший замгубернатора Брянской области Тимошенко получал взятки через сына
Фиктивно устроенный сын экс-замглавы Брянской области получал взятки за отца
Брянск, 10 мая, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко, арестованный по обвинению в коррупции, получал взятки через сына Антона, которого фиктивно трудоустроил в госорган. Это следует из материалов дела, на которые ссылается «РИА Новости».
Также нелегальный доход он получал путем начисления зарплаты сыну.
«Тимошенко обвиняется в том, что он получил через своего сына взятку в виде денег в размере не менее 469,5 тыс. рублей, имущества и оказания услуг на 121,2 тыс. рублей, начисления зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну, а также деньги через другого посредника», ― указано в документе.
Кроме того, будучи госслужащим, он получил взятку в виде денег в размере 650 тыс. рублей и имущество на сумму более 770 тыс. рублей.
Как передавало ИА Регнум, 16 марта сына Тимошенко Антона отправили в СИЗО. Его обвинили в посредничестве в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
По версии следствия, Антон Тимошенко, выступая посредником, передавал отцу деньги от предпринимателей, строивших спортивно-оздоровительные комплексы в Брянске, а также занимавшихся капитальным ремонтом домов в Фокине. Таким образом Сергей Тимошенко в 2019–2021 годах получил от бизнесменов взятки на общую сумму более 4 млн рублей.
В этот период, занимая пост замгубернатора, он курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых и других объектов по государственным и муниципальным контрактам. В обмен на незаконное вознаграждение бизнесмены рассчитывали на общее покровительство при выполнении указанных контрактов, беспрепятственное подписание актов приемки работ и содействие в заключении новых контрактов.
О задержании Тимошенко по коррупционному делу стало известно 14 марта. В региональном управлении СК РФ отметили, что в отношении других фигурантов дело возбудили по статьям о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
15 марта Советский районный суд Брянска избрал экс-замгубернатору Брянской области меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он останется до 13 мая. Ему инкриминируют совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ― «Получение взятки в особо крупном размере».