Брянск, 10 мая, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко, арестованный по обвинению в коррупции, получал взятки через сына Антона, которого фиктивно трудоустроил в госорган. Это следует из материалов дела, на которые ссылается «РИА Новости».

СУ СК России по Брянской области Сын бывшего заместителя губернатора Брянской области

Также нелегальный доход он получал путем начисления зарплаты сыну.

«Тимошенко обвиняется в том, что он получил через своего сына взятку в виде денег в размере не менее 469,5 тыс. рублей, имущества и оказания услуг на 121,2 тыс. рублей, начисления зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну, а также деньги через другого посредника», ― указано в документе.

Кроме того, будучи госслужащим, он получил взятку в виде денег в размере 650 тыс. рублей и имущество на сумму более 770 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта сына Тимошенко Антона отправили в СИЗО. Его обвинили в посредничестве в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, Антон Тимошенко, выступая посредником, передавал отцу деньги от предпринимателей, строивших спортивно-оздоровительные комплексы в Брянске, а также занимавшихся капитальным ремонтом домов в Фокине. Таким образом Сергей Тимошенко в 2019–2021 годах получил от бизнесменов взятки на общую сумму более 4 млн рублей.

В этот период, занимая пост замгубернатора, он курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых и других объектов по государственным и муниципальным контрактам. В обмен на незаконное вознаграждение бизнесмены рассчитывали на общее покровительство при выполнении указанных контрактов, беспрепятственное подписание актов приемки работ и содействие в заключении новых контрактов.

О задержании Тимошенко по коррупционному делу стало известно 14 марта. В региональном управлении СК РФ отметили, что в отношении других фигурантов дело возбудили по статьям о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

15 марта Советский районный суд Брянска избрал экс-замгубернатору Брянской области меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он останется до 13 мая. Ему инкриминируют совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ― «Получение взятки в особо крупном размере».