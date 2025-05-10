Берлин, 10 мая, 2025, 08:30 — ИА Регнум. Неизвестные испортили российские и белорусские венки, возложенные у бывшего стрельбища СС в немецком Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау. Об этом сообщило посольство России в Германии.

Посольство РФ в Германии

Венки 6 мая возложили посол РФ в Берлине Сергей Нечаев и представители консульства Белоруссии в Мюнхене. Стрелковый полигон Хебертсхаузен был частью концентрационного лагеря Дахау, в 1941–1942 годах там расстреляли около 4 тыс. советских военнопленных.

«К сожалению, срезали все наши ленты — и российские, и белорусские», — говорится в сообщении посольства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в Чехии.