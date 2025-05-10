Люксембург, 10 мая, 2025, 08:19 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден 9 мая оказались в центре Люксембурга во время проведения памятной акции в честь Дня Победы. Об этом в соцсети X сообщили очевидцы.

EPA/ТАСС Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Это произошло в момент, когда они вышли из резиденции премьер-министра. На опубликованных кадрах видно, что жители Люксембурга пришли на мероприятие с советскими флагами и исполнили песню «День Победы» у здания парламента. Уточняется, что акцию организовала партия Mir dVollek.

По словам очевидцев, все трое официальных лиц оказались в замешательстве, а потом сделали вид, что не поняли происходящего.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3964057" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Трио не решилось пройти по запланированному маршруту мимо парламента», — прокомментировал произошедшее один из очевидцев.

Новость дополняется