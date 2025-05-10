Сковородинский район, Амурская область, 10 мая, 2025, 08:03 — ИА Регнум. В Сковородинском муниципальном округе Амурской области ввели режим «Чрезвычайная ситуация в лесах». Об этом 10 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

РИА Новости/Денис Абрамов

«На территории Сковородинского муниципального округа введён режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», на остальной территорий области сохраняется особый противопожарный режим», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Только за прошедшие сутки спасатели 27 раз выезжали на тушение возгораний сухой растительности. Общая площадь пожара превысила 464 га.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3964056" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Введен режим ЧС

По прогнозу синоптиков, 10 мая в Приамурье ожидается усиление ветра, местами порывы до 15-18 м/с. В ветреную погоду огонь быстро распространяется по сухой траве, возникает угроза перехода природных пожаров на лесные массивы, населенные пункты и дачные участки, предупредили в МЧС.

За нарушение мер пожарной безопасности с начала пожароопасного периода в регионе составили 539 протоколов на общую сумму более 1,6 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля в Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера в связи с лесными пожарами. К тому моменту в регионе действовали 45 лесных пожаров на площади 192 тыс. га, один пожар на площади 500 га был локализован. МЧС нарастило группировку пожарных в Забайкалье. Для тушения природных возгорания прибыли самолеты Ил-76.