Нью-Дели, 10 мая, 2025, 07:43 — ИА Регнум. В спорном городе Джамму при атаке со стороны Пакистана погибли пять человек. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные полиции Индии.

Mukhtar Khan/AP/TASS

Отмечается, что в результате удара ранения получили несколько человек. Одним из погибших числится высокопоставленный чиновник.

Пакистан в ночь на 10 мая начал полномасштабную военную операцию, ударив по трём авиабазам Индии.

Как передавало ИА Регнум, обострение конфликта Индии и Пакистана началось с 22 апреля после нападения террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли не менее 27 человек. Злоумышленникам удалось скрыться.

В рамках операции «Синдур» 6 мая ВС Индии нанесли удары по объектам на территории Пакистана. Целью атаки были девять объектов в Пакистане и в Джамму и Кашмире. Пакистан 7 мая нанёс ответный удар по Индии. 8 мая в административном центре пакистанской провинции Пенджаб прогремело несколько взрывов. В ночь на 9 мая индийская армия отразила атаки пакистанских дронов и других средств поражения в приграничных районах.

В Индии из-за напряжённости в отношениях с Пакистаном 32 аэропорта приостановили работу. Воздушные гавани закрыли для гражданских рейсов до 15 мая.

Вашингтон выразил готовность помочь Исламабаду в урегулировании конфликта с Нью-Дели. Госсекретарь Марко Рубио 9 мая в телефонном разговоре с главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром призвал обе стороны к поиску путей деэскалации.

Пакистанская армия ночью 10 мая начала крупномасштабную военную операцию против Индии. На начальном этапе было уничтожено хранилище ракет «БраМос», расположенное в Беасе.