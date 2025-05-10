Объявленное российской стороной временное перемирие не должно сопровождаться поставками оружия Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News. Фрагмент заявления транслировался 9 мая. Представитель Кремля пояснил, что боеприпасы, ежедневно поступающие из США и европейских стран, вместе тотальной мобилизацией и переброской новых войск в зону боевых действий дают Вооружённым силам Украины (ВСУ) преимущество. Обсуждением в том числе такой темы ознаменован новый, 1171-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

Перемирие по случаю 80-летия Победы вступило в силу в 00:00 мск 8 мая и завершится в 00:00 мск 11 мая. Российская сторона рассчитывала, что киевские власти последуют её примеру. Но прекращения огня со стороны ВСУ не последовало. 9 мая Минобороны известило, что киевские боевики предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях, а также 15 атак и одну разведку боем.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что, если США перестанут поставлять Украине оружие, украинский конфликт закончится через два-три месяца.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.