Вашингтон, 10 мая, 2025, 07:17 — ИА Регнум. Вашингтон готов помочь Исламабаду в урегулировании конфликта с Нью-Дели. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в телефонном разговоре с главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром.

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«Рубио продолжил призывать обе стороны искать пути деэскалации и предложил помощь США в начале конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов», — говорится в официальном заявлении Госдепа.

Беседа Рубио с Муниром состоялась утром 9 мая. Других комментариев в ведомстве не привели.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая пакистанская армия начала крупномасштабную военную операцию против Индии. Военные задействуют несколько стратегических целей по всей Индии. На начальном этапе операции было уничтожено хранилище ракет «БраМос», расположенное в Беасе.

В ночь на 10 мая Индия нанесла ракетные удары по трём пакистанским авиабазам. Гендиректор межведомственной службы по связям с общественностью генерал-майор Ахмед Шариф Чаудхри уточнил, что индийские самолёты выпустили ракеты класса «земля — воздух» по авиабазе Нур-Хан, базам ВВС Пакистана Мюрид и Шоркот. По его словам, ВВС Индии не пострадали и находятся в безопасности. Генерал призвал Индию ожидать ответа. Ночью 9 мая индийская армия отразила атаки пакистанских дронов и других средств поражения в приграничных районах.

В Индии на фоне напряжённости в отношениях с Пакистаном 32 аэропорта приостановили работу. Воздушные гавани останутся закрытыми для гражданских рейсов до 15 мая.

Конфликт обострился 22 апреля после нападения террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате погибли не менее 27 человек. Злоумышленники скрылись. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).