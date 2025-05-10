Пхеньян, 10 мая, 2025, 06:53 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что 9 мая является общим праздником для РФ и КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Наше государство и народ считают общим праздником двух стран — КНДР и РФ 9 мая, которое является днем бесценной победы, завоеванной ценой крови российским народом во имя судьбы Родины и человечества, справедливости, и днем победы в войне, вписавшим в историю России немеркнущее достоинство и славу и имеющим огромное событийное значение в мировой истории борьбы против фашизма, против агрессии, и делят радость с друзьями союзника», — отметил он во время посещения с дочерью, высокопоставленными чиновниками и партийными служащими посольства РФ в Пхеньяне.

Также Ким Чен Ын напомнил об исторических традициях двух стран, которые в течение 80 с лишним лет вписали в историю бесчисленные страницы незабываемого братства и солидарности.

Лидер КНДР пожелал российскому народу вечного процветания и счастья.

Как сообщало ИА Регнум, также россиян и правительство с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне поздравили Центральный комитет Трудовой партии Кореи, Госсовет КНДР, Президиум Верховного народного собрания и кабинет министров. Чиновники отметили, что история отчётливо помнит, кто именно водрузил знамя Победы в Берлине, кто спас человечество от ужасного хаоса войны, кровопролития и участи рабов. Эта правда останется вечной и бессмертной.

Военные из КНДР 9 мая приняли участие в торжествах в Москве по случаю Дня Победы. На параде присутствовали командиры подразделений Корейской Народно-Демократической Республики, участвовавшие в освобождении Курской области. После парада они поздравили президента РФ Владимира Путина с Днём Победы. Российский лидер в свою очередь передал наилучшие пожелания всем бойцам из КНДР.