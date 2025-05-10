Пхеньян, 10 мая, 2025, 06:30 — ИА Регнум. Руководство Корейской Народно-Демократической Республики позравило россиян и правительство с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости

«9 мая является общим праздником народов двух стран — КНДР и РФ… Да здравствует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне! Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба!» — приводит ЦТАК текст совместного поздравления Центрального комитета Трудовой партии Кореи, Госсовета КНДР, Президиума Верховного народного собрания и кабинета министров.

В поздравлении отметили, что история отчётливо помнит, кто именно водрузил знамя Победы в Берлине, кто спас человечество от ужасного хаоса войны, кровопролития и участи рабов. Эта правда останется вечной и бессмертной. Ни в коем случае не допустимы попытки искажения истории, направленные на умаление решающей роли советской армии в достижении Победы и уменьшение всемирно-исторических заслуг советского народа. Великая Отечественная война унесла жизни десятков миллионов граждан, страна понесла бесценные потери ради Победы, указали в поздравлении.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая в Москве военные из КНДР приняли участие в торжествах по случаю 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. На торжественном параде присутствовали командиры подразделений Корейской Народно-Демократической Республики, участвовавшие в освобождении Курской области. После парада они поздравили президента РФ Владимира Путина с Днём Победы. Российский лидер в свою очередь передал наилучшие пожелания всем бойцам из КНДР.

Путин 28 апреля поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына и военнослужащих Корейской народной армии за помощь в разгроме украинских формирований в приграничных районах Курской области. Он подчеркнул, что участие КНДР в освобождении российской территории соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами. Лидер КНДР в свою очередь назвал священной миссией участие страны в освобождении курского приграничья от украинских захватчиков, а участвовавших в этом корейских бойцов — героями. Они боролись за справедливость, подчеркнул глава государства.