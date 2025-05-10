Вашингтон, 10 мая, 2025, 05:59 — ИА Регнум. На параде Победы в Москве Россия продемонстрировала свою мощь, Украина проиграет в противостоянии с ней. Об этом заявил экс-полковник армии США Дэниел Дэвис.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

«Я смотрел немного, но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. Если сравнить их с украинской стороной, то у них нет парада. У них нет никакой победы, никаких доказательств силы. Только (глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский продолжает говорить так, будто хочет, чтобы у него из головы выскочили уши Микки-Мауса. Вот как это воспринимается», — отметил он на YouTube-канале.

Украину ждёт неминуемое поражение заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл утром 9 мая на Красной площади. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Сначала по брусчатке прошагали парадные расчёты, почётные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие. Затем проследовали танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, а также комплексы С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Впервые по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань». Над Москвой пролетела группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29, «Русские витязи» на Су-30СМ и шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над столицей в цвета российского триколора. Парадом Победы командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад министр обороны России Андрей Белоусов.

Лидеры иностранных государств присутствовали на трибуне для почетных гостей вместе с ветеранами и президентом РФ Владимиром Путиным. Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что День Победы является главным праздником для народа России. После парада ветераны, президент и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В Испании отметили, что присутствие многих зарубежных лидеров на параде Победы в Москве показало миру, что Путин не одинок.