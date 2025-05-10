Вашингтон, 10 мая, 2025, 05:35 — ИА Регнум. Временное прекращение огня не должно сопровождаться поставками вооружений Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?.. Украина будет использовать этот период для подготовки новых военнослужащих и отдыха уже находящихся в строю. Так почему же мы должны предоставлять Украине такое преимущество?» — поинтересовался Песков в интервью телеканалу ABC News.

Журналистка перебила представителя Кремля и переспросила, желает ли России приостановки поставок западного оружия Киеву.

Песков пояснил, что киевский режим в противном случае будет иметь преимущество, продолжив тотальную мобилизацию и переброску новых войск в зону боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, по словам Пескова, президент России Владимир Путин стремится урегулировать украинский конфликт, при этом Киев пытается избежать диалога. Путин делает всё возможное для разрешения кризиса, подчеркнул представитель Кремля.

В начале февраля Соединенные Штаты Америки возобновили поставки оружия и военной техники Украине после приостановки. По информации источников Reuters, Вашингтон первоначально рассматривал возможность полного прекращения любой помощи Киеву. Один из собеседников заявил о наличии разногласий внутри администрации Белого дома относительно объёмов военной помощи Киеву из американских запасов.

Украинское издание Kyiv Post 1 мая сообщило, что администрация президента США одобрила передачу киевскому режиму вооружений на сумму $50 млн путём прямых коммерческих продаж. Утверждается, что этим решением Вашингтон «частично отменяет» паузу в передаче военной помощи Киеву. При этом какое именно оружие американская сторона поставит Украине, не уточнялось.

Путин заявил, что в случае прекращения поставок оружия киевскому режиму конфликт на Украине завершится через два-три месяца. Если США хотят урегулирования кризиса, им просто нужно перестать снабжать оружием ВСУ.