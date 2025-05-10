Вашингтон, 10 мая, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин стремится урегулировать украинский конфликт, при этом Киев пытается избежать диалога. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Президент Путин делает всё возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами, но, не имея их под рукой, мы вынуждены продолжать военную операцию», — отметил Песков в интервью телеканалу ABC News.

Украинские власти не готовы к немедленному началу переговорного процесса и пытаются всячески избежать диалога, заключил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля Путин заявил, что Россия готова начать переговоры с украинской стороной без каких-либо предварительных условий. Песков акцентировал, что это не новость — ранее президент РФ не раз об этом говорил.

Россия стремится именно к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине, поэтому для начала нужно ликвидировать его первопричины, подчёркивал неоднократно Путин. Во-первых, необходимо вывести украинские формирования с территории новых российских регионов, а также их официальное признание Киевом в составе России, указывал глава государства. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой ею территории должны обеспечить права русскоязычных граждан. К тому же необходимо отменить западные санкции против России, подчеркивал президент.